Apoiantes polacos da União Europeia manifestam-se em Varsóvia

Foram realizados grandes protestos em toda a Polónia no domingo, numa demonstração de apoio à União Europeia, depois do Tribunal Constitucional do país ter decidido que a Constituição polaca se sobrepõe a algumas leis da UE.

Os críticos do governo nacionalista de direita receiam que a decisão do tribunal possa levar a um "Polexit", ou que a Polónia seja obrigada a abandonar a UE devido a uma rejeição das leis e dos valores do bloco europeu.

Dezenas de milhares de pessoas encheram o centro histórico, com cânticos como: "Vamos ficar!"; algumas seguravam cartazes com slogans que diziam: "somos europeus".