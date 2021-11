Tamanho do texto

Desde 2004 que o livro de recordes do Guinness reserva um dia para quem procura um lugar nas suas páginas. Se tem queda para mortais à retaguarda consecutivos com apenas um apoio, é a sua oportunidade mas terá de esperar pelo próximo ano. O recorde acaba de ser batido no Qatar.

Craig Glenday, diretor da publicação, explica que "o dia dos recordes é uma celebração global de novos recordes, uma oportunidade para qualquer um conseguir inscrever o nome no nosso famoso livro. Uma oportunidade para tentar e, quem sabe, ter sucesso".

Os novos recordes sucederam-se um pouco por todo o planeta%20marks,show%20off%20their%20super%20skills.), com proezas que vão desde dar toques devidamente adornados numa bola de futebol, saltar consecutivamente por cima de carros ou o insólito recorde para arrastar um carro durante 50 metros a andar com as mãos. Se quiser tentar superar esta proeza, a marca a bater é um minuto e 13 segundos.

No Reino Unido, Ashley Watson entrou para a história ao tornar-se no primeiro ginasta a saltar seis metros entre duas barras fixas, num dia feito de muitas tentativas, muitos erros e no final, a glória