A sedimentação e a erosão no rio Danúbio

Fortemente afetado pelas atividades humanas, o Danúbio enfrenta grandes desafios ambientais, como a sedimentação e a erosão.

“Cada intervenção no sistema fluvial provoca mudanças. Desde que os rios foram alterados, desde que deixaram de ser rios livres para serem rios regulados, influenciados por barragens, estruturas de engenharia, houve alterações ao nível da forma e do comportamento desses rios. E para entender o que está a acontecer nos rios é preciso entender a dinâmica do fluxo e o transporte de sedimentos, porque esses aspetos foram alterados", afirmou Katarina Holubova, do Water Research Institute, em Bratislava.

A gestão ambiental do rio Danúbio

Cientistas da Áustria e da Eslováquia procuram soluções no âmbito de um projeto europeu. “Quando começámos a construir centrais hidrolétricas, barreiras no rio, não tínhamos consciência do problemas dos sedimentos. Há algumas décadas, de repente, percebemos que temos um grande problema nos reservatórios. Temos muitos sedimentos nalguns sítios e a jusante esses sedimentos fazem falta e o rio está a degradar-se lentamente, mas de forma constante ”, explicou Christine Sindelar, chefe do Laboratório de Hidráulica, da Universidade de Recursos Naturais e Ciências da Vida, em Viena.

“Os resultados do nosso projeto podem contribuir para uma melhoria porque seremos capazes de propor uma gestão de sedimentos capaz de melhorar a navegação e todos os usos da água ligados ao Danúbio, mas também ao nível da ecologia, o que é muito importante", frisou Katarina Holubova.