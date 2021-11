Bulgária: 12 das vítimas do acidente de autocarro são crianças

No hospital de Sófia, na Bulgária, para onde foram transportadas as vítimas do trágico acidente do autocarro, as famílias aguardam notícias embora a esperança seja pouca. Só sete pessoas terão sobrevivido. 46 perderam a vida.

O autocarro transportava turistas da Macedónia que regressavam de uma viagem a Istambul. Um dos familiares diz: "Só sei que o meu tio, de 49 anos, da aldeia de Dolno Kolicani, está bem, em condições estáveis. Ele só tem alguns arranhões no rosto, mas isto não é nada, ele não está em perigo. Para os outros, a minha tia e a minha prima, não temos nenhuma informação definitiva. Mas os médicos dizem que se elas não estiverem aqui, as hipóteses são de terem morrido no local do acidente".

A causa do desastre não está, por enquanto, determinada. Os funcionários búlgaros dizem que o autocarro saiu da autoestrada e arrancou uma extensão de 50 metros da barreira lateral de proteção.

O autocarro incendiou-se, mas não se sabe se o fogo começou antes ou depois do acidente. Nenhum outro veículo esteve envolvido no acidente.

O presidente da Bulgária, Rumen Radev, manifestou a solidariedade do país: "Estamos juntos com os nossos irmãos da Macedónia do Norte e entristecemo-nos juntos nesta tragédia. Esperamos que os sobreviventes recuperem rapidamente", afirmou.

Há quem tenha perdido toda a família neste acidente. As vítimas ainda não foram oficialmente identificadas, mas sabe-se que pelo menos 12 são crianças. Há também diversos jovens entre os 20 e os 30 anos.