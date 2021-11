Jack Dorsey demite-se do Twitter. Era o diretor executivo e o último dos fundadores da rede social com um papel ativo na empresa. A notícia foi partilhada com os trabalhadores esta segunda-feira e tem efeitos imediatos. A mensagem interna foi também partilhada no Twitter. Jack, como assina desde o primeiro dia, diz sair por entender que "a empresa está pronta para cortar o cordão umbilical com os fundadores".

Os últimos anos dos mandato ficam marcados pela tentativa de eliminar o discurso de ódio e a divulgação de teorias de conspiração no Twitter. Um combate que teve como ponto alto a suspensão permanente da conta do então Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em Janeiro deste ano.

Jack vai ser substiuído por Parag Agrawal, até agora diretor de desenvolvimento, que está no Twitter há mais de uma década. É um especialista em engenharia informática que tem desempenhado um papel importante na aceleração da inteligência artificial dentro do grupo.

O mercado reagiu favoravelmente às mudanças, com as acções do Twitter a ganharem 2,90% por volta das 17h30 (hora de Lisboa) em Wall Street.

Jack Dorsey tornou-se bilionário em 2013 com o IPO do Twitter e tem uma fortuna estimada pela revista Forbes em 11,8 mil milhões de dólares.