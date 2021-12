Sete códices de Alfonso X em exposição no Mosteiro do Escorial

Música, desenhos, jogos, histórias e poemas medievais em sete livros manuscritos do século XIII. Os códices do Rei Sábio estão expostos na Biblioteca do Mosteiro do Escorial, a menos de uma hora de Madrid - a capital espanhola.

São livros de Afonso X - apelidado de "o Sábio" ou "o Astrólogo" que foi rei de Castela e Leão de 1252 até 1284 - e reúnem amplos conhecimentos desde métodos curativos, passando pela história de Espanha, até às regras do xadrez, dos dados e dos jogos de tabuleiro.

Há também um Códice da Música e as "Cantigas de Santa María", um repertório europeu de poesia lírica medieval e folclore, com mais de 400 poemas escritos em galaico-português, acompanhados de anotações musicais e ilustrações minuciosas.

Provavelmente não existe uma coleção de música do século 13 tão importante como as 400 Cantigas. É um legado muito importante. Reunir todas estas coleções de milagres de diferentes tipos, situações, refletindo todas as facetas da vida - e que não vêm exclusivamente de Espanha, não são de uma zona exclusiva mas sim de várias partes da Europa. Tem italianos, franceses... José Luís del Valle Diretor da Real Biblioteca do Mosteiro do Escorial

Estas obras reúnem o conhecimento antigo das diferentes culturas que visitaram a Península Ibérica: desde textos de Aristóteles e Ptolomeu a obras latinas, árabes e hebraicas, assim como contribuições contemporâneas desenvolvidas tanto no mundo latino como no mundo islâmico. A exposição estará aberta ao público no mosteiro do Escorial até 20 de fevereiro de 2022.