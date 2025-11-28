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Mais de 250 expositores apresentam obras de arte no Salão Russo de Antiguidades em Moscovo
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Vídeo. Salão de antiguidades em Moscovo expõe obras de arte sobre o Oriente

Últimas notícias:

Um salão de antiguidades de Moscovo abriu as portas a uma temática oriental, reunindo centenas de expositores e uma vasta gama de obras de diferentes épocas e géneros.

Abriu em Moscovo um salão de antiguidades, onde mais de 250 expositores apresentam uma coleção de obras de arte raras com inspiração oriental.

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Em cada stand é possível encontrar pelo menos uma peça ligada ao Oriente, refletindo o interesse artístico de longa data pela região.

A exposição reúne obras de várias épocas, incluindo peças dignas de museu que, segundo os organizadores, poderiam figurar em grandes instituições como o Hermitage ou a Galeria Tretyakov. Mostras de design de interiores também fazem parte do programa.

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