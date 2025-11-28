Vídeo. Salão de antiguidades em Moscovo expõe obras de arte sobre o Oriente

Abriu em Moscovo um salão de antiguidades, onde mais de 250 expositores apresentam uma coleção de obras de arte raras com inspiração oriental.
Em cada stand é possível encontrar pelo menos uma peça ligada ao Oriente, refletindo o interesse artístico de longa data pela região.
A exposição reúne obras de várias épocas, incluindo peças dignas de museu que, segundo os organizadores, poderiam figurar em grandes instituições como o Hermitage ou a Galeria Tretyakov. Mostras de design de interiores também fazem parte do programa.