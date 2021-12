Tornados e tempestades nos Estados Unidos

A passagem de fortes tempestades em certas zonas do Midwest e Sul dos Estados Unidos fez vários mortos e feridas. A passagem dos tornados também causou danos significativos. Como numa fábrica de velas no Kentucky, um armazém da Amazon no Illinois, um lar de idosos no Arkansas e em numerosas casas e edifícios.

O Governador do Kentucky, Andy Beshear, apelidou a situação na fábrica de velas em Mayfield como "trágica".

Acredita que o número de mortos vai ultrapassar as 50 pessoas, provavelmente acabará por se aproximar das 70 a 100 vidas perdidas. Andy Beshear Governador do Kentucky

A polícia de Edwardsville, no Illinois, confirmou baixas numas instalações logísticas da Amazon onde o telhado foi arrancado do edifício e uma parede desabou. Pelo menos 100 veículos de emergência foram destacados para prestar socorro no armazém que fica a cerca de 40 quilómetros a leste de St. Louis.