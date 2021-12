Max Verstappen vence Grande Prémio de Abu Dhabi e sagra-se campeão do mundo de Fórmula 1 com uma ultrapassagem a Lewis Hamilton à beira da meta.

O neerlandês, de 24 anos, conquista o trono da competição pela primeira vez na carreira.

Esta derradeira prova da temporada começou logo com uma picardia entre os dois pilotos, que partiram da primeira linha da grelha, com vantagem para o homem da Red Bull.

Os dois estavam empatados em pontos e esta corrida final decidia o título. Logo no arranque, Hamilton foi melhor, ganhou a dianteira, mas Verstappen forçou a ultrapassagem para tentar ganhar a liderança e o britânico da Mercedes saiu da pista, mas reentrou ainda na frente, o que levou o neerlandês a pedir a devolução da liderança. Recusada.

A própria organização rejeitou investigar o incidente e deixou a corrida (e o duelo) prosseguir.

A corrida manteve-se sempre em aberto, com Hamilton a conseguir aguentar ais tempo na frente e era líder quando o "carro de segurança" teve de entrar na pista devido a um despiste de Nicholas Lafiti na volta 56 das 58 desta prova.

Verstappen aproveitou para trocar de pneus para um quarteto mais macio e foi premiado. Com uma última volta a dar tudo pelo triunfo, o neerlandês conseguiu ultrapassar Hamilton numa das últimas curvas e disparou para o título mundial, o primeiro de um neerlandês na Fórmula 1.

O britânico Lewis Hamilton, que liderou durante 57 voltas, acabou em segundo e o espanhol Carlos Sainz completou o pódio.

Na classificação geral do Mundial, Verstappen terminou com 395,5 pontos, Hamilton ficou a oito pontos e coube ao finlandês Valtteri Bottas, com 226 ontos, o terceiro lugar.

"É incrível" afirmou neerlandês quando saiu do monolugar da Red Bull para celebrar com a restante equipa, com a companheira e com quem lhe pareceu pela frente naqueles momentos efusivos.

Hamilton (esq.) e Carlos Sainz (dta.) assistem no pódio à festa do novo campeão AP Photo/Kamran Jebreili, Pool

"Tive a oportunidade naquela última volta e ainda estou com uma câimbra, mas é de loucos. Estou sem palavras. A minha equipa merece-o", afirmou depois na "flash interview" oficial da competição.

Verstappen não esqueceu o "fantástico colega de equipa", Sérgio Perez, e desejou repetir este momento "nos próximos 10 ou 20 anos". "Deram-me a confiança para fazer parte desta equipa em 2016 e o nosso objetivo era ganhar. Acabámos de o fazer", concretizou.

Nos construtores, depois de ter ajudado Verstappen a lutar pelo título, Sérgio Perez acabou por desistir, retirando a Red Bull da contenda e abrindo espaço para o oitavo título consecutivo, com o segundo lugar de Hamilton e o sexto de Valtteri Bottas.