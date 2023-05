Direitos de autor Luca Bruno/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

AP - Direitos de autor Luca Bruno/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

De Euronews

Max Verstappen (Red Bull) vence no Grande Prémio do Mónaco e reforça liderança no Mundial de Formula 1. Soma 39 pontos de vantagem sobre o segundo classificado do campeonato, o companheiro de equipa Sergio Perez.

Max Verstappen, da Red Bull, começou e terminou em primeiro lugar no Grande Prémio do Mónaco. O piloto de Formula 1 cruzou a linha de chegada com 28 segundos de vantagem sobre Fernando Alonso, da Aston Martin, que conquistou o seu quinto pódio nas últimas seis corridas. O francês Esteban Ocon garantiu o terceiro lugar, um pódio raro para a Alpine. Com a conquista do Grande Prémio do Mónaco, Verstappen soma a quarta vitória da temporada e consolida a liderança do campeonato ao aumentar a vantagem para 39 pontos sobre o segundo classificado e companheiro de equipa Sergio Perez. A Red Bull venceu todas as corridas até agora e lidera a classificação dos construtores com 249 pontos.