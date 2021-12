Protesto em Belgrado contra mina de lítio

Organizações ambientais convocaram este sábado um protesto em frente à sede do governo sérvio, em Belgrado, para contestar os planos do gigante anglo-australiano Rio Tinto para abrir uma mina de lítio no oeste do país.

A manifestação surge na continuidade de vários fins-de-semana marcados por bloqueios de estradas para protestar contra a projeto de exploração mineira.

Aleksandar Jovanovic Cuta, líder do movimento "Levantamento Ecológico":"[O presidente] Aleksandar Vuvic tem até ao Natal para apagar o projeto 'Jadar', para tornar públicos os documentos assinados pelo seu governo e pelo governo anterior que datam de 2004 e para por fim ao contrato com a Rio Tinto. Só tem uma opção, que é, como fariam todos os países normais do mundo e na Europa, agradecer à Rio Tinto e depois expulsá-la."

Os opositores prometem uma "mobilização geral" da população sérvia, se o projeto não for abandonado. A Rio Tinto pretende investir mais de dois mil milhões de euros para explorar importantes reservas de lítio no oeste da Sérvia, destinado à produção de baterias para veículos elétricos.