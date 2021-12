A Agência Europeia do Medicamento (EMA, na sigla em inglês) autorizou o uso de mais uma vacina contra a Covid-19. A Nuvaxovid foi desenvolvida pela farmacêutica norte-americana Novavax e pode ser usada em pessoas maiores de 18 anos.

A EMA concluiu que os resultados conseguidos nos testes à Nuvaxovid são robustos e respeitam os critérios da União Europeia em termos de eficácia, segurança e qualidade do produto.

Os dois estudos realizados, numa altura em que as variantes em circulação eram sobretudo a versão original, a Alpha e a Beta, sugerem que esta vacina apresenta uma eficácia de 90%. Os dados sobre a resposta a outras variantes, incluindo a Ómicron, são ainda reduzidos.

Os dados sobre a prestação da Novaxovid em pessoas que já tinham estado infetadas pelo SARS-CoV-2 também são insuficientes para concluir um nível de eficácia, mas não foram observados outros efeitos secundários além dos normais neste tipo de vacinas.

A utilização desta vacina em pessoas com sistemas imunitários frágeis não tem ainda dados suficientes para conclusões, mas a EMA considera não haver especiais preocupações de segurança e recomenda a vacinação de imunodeprimidos podem ser vacinados sobretudo porque correm maior risco em caso de contrair Covid-19.

A recomendação da vacina abrange também mulheres grávidas apesar do conhecimento limitado para este grupo.

Os estudos envolveram mais de 45 mil pessoas, de diferentes etnias e sexos. A eficácia manteve-se em todos os grupos. A farmacêutica comprometeu-se em alargar o estudo a menores de 18 anos.

Esta nova proposta autorizada contém uma versão produzida em laboratório da proteína "S" ("spike" ou "espícula") encontrada na superfície do vírus SARS-CoV-2, a mesma que permite invadir e infetar as células humanas, provocando a Covid-19. E junta ainda um "adjuvante" para reforçar a resposta imunitária ao ataque do vírus.

Tal como a maioria das outras propostas já autorizadas, a Nuvaxovid é administrada em duas doses na parte superior dos membros superiores com um intervalo de três semanas.

OMS defende vacinas

A Organização Mundial de Saúde (OMS) admitiu que as vacinas anticovid atualmente no mercado parecem perder eficácia perante a Ómicron, mas sublinhou que "a vacinação completa é essencial na luta contra a Covid-19 e todas as variantes" do SARS-CoV-2.

A OMS assegura que a eficácia de proteção das vacinas se mantém, apela para todos se vacinarem devidamente e manterem "todas as medidas de proteção" recomendadas.

A descoberta da mais recente variante de preocupação (VdP) e a rápida propagação pelo mundo levantou de imediato dúvidas em torno da eficácia das vacinas em uso, sobretudo das quatro primeiras aprovadas na União Europeia (UE), onde os casos têm vindo a aumentar rapidamente.

As hospitalizações têm sido sobretudo de pessoas não vacinadas, o que reforça a ideia de que as vacinas mantém a eficácia contra a doença grave ou morte devido ao SARS-CoV-2.

Vacinação de crianças avança na Europa AP Photo/Oded Balilty

Os estudos têm-se sucedido de forma intensa. Um efetuado pela Agência de Segurança na Saúde do Reino Unido (UKHSA) alega que apenas duas doses da vacina anticovid Vaxzevria (Oxford/AstraZeneca) representam um nível de proteção muito mais baixo contra uma infeção assintomática pela Ómicron do que contra a VdP Delta, a dominante ao longo de 2021.

Um estudo mais recente, pela "Imperial College London", sugere que os internamentos com Covid-19 devido à Ómicron são 40% menos do que os provocados pela Delta, o que reforça a teoria de que a infeção provocada pela nova VdP é menos severa.

Mesmo para as pessoas não vacinadas e as não infetadas anteriormente, o risco de internamento revela-se 11% menor do que acontecia com a Delta.

A investigação sugere ainda uma redução de 20% a 25% na simples ida ao hospital, mas o facto de o número de infeções diárias no Reino Unido ter voltado a ultrapassar a fasquia das 100 mil leva os especialistas a alertar para o perigo de saturação dos hospitais mesmo sem haver um aumento nos internamentos.

Um outro estudo britânico, realizado na Escócia, sugere que o risco de internamento por causa da Ómicron pode ser 70% menor do que acontecia com a Delta, mas com escassez de dados sobre os doentes de mais idade e mais vulneráveis.

Combinar vacinas

A Agência Europeia do Medicamento (EMA) e o Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC) emitiram uma recomendação conjunta também favorável ao uso "misturado e combinado" de vacinas aprovadas, "tanto para o início do processo como no reforço" da vacinação contra a Covid-19.

"A UE enfrenta atualmente um número crescente de infeções na pandemia de Covid-19 em curso, bem como um aumento nas taxas de hospitalização. As vacinas continuam a impedir que muitos milhões de cidadãos da UE adoeçam ou morram, e os números mostram que o número de hospitalizações e mortes continua a ser mais baixo nos Estados-Membros com as taxas de vacinação mais elevadas", salienta-se no comunicado.

Jovem de 17 anos recebe uma vacina anticovid na África do Sul AP Photo/Nardus Engelbrecht

A EMA e o ECDC destacam as "evidências de estudos sobre vacinação heteróloga" (uso de vacinas diferentes) que sugerem que "a combinação de vacinas de vetor viral e vacinas de mRNA produz bons níveis de anticorpos contra o vírus da Covid-19 (SARS-CoV-2) e uma resposta de células T mais alta do que usar a mesma vacina (vacinação homóloga ) tanto no processo primário como no reforço". "Os regimes heterólogos foram geralmente bem tolerados", garantem.

A OMS sublinha a importância de alargar a vacinação a mais países com maiores taxas de pessoas não vacinadas e apela para que essa seja a prioridade em vez da forte aposta em doses de reforço que se tem vindo a fazer em muitos países desenvolvidos.

A grande maioria das atuais infeções são resultado de infeções em pessoas não vacinadas. Alejandro Cravioto Especialista em vacinas da OMS

O especialista em vacinas da OMS Alejandro Cravioto sublinha que "deve ser dada prioridade a vacinar os ainda não vacinados em vez de reforçar a proteção daqueles que já têm um processo completo de imunização".

Numa atualização à eficácia da vacina Janssen (Johnson & Johnson), de toma única, a OMS reiterou os 67% de proteção contra a hospitalização devido a um quadro de Covid-19 e de 77% contra uma infeção grave. A eficácia contra a nova VdP Ómicron está ainda curso.

União Europeia reforça certificado

O Certificado Digital Covid que a União Europeia implementou no início de julho para facilitar a circulação segura de pessoas pelo espaço comum europeu e dar um impulso ao turismo nos "27" em pleno verão está de novo a ganhar força.

Em época de Natal e com os números de infeções em agravamento, impulsionados pela Ómicron, muitos países, Portugal incluído, exigem a apresentação do certificado para aceder por exemplo a restaurantes. Para alguns eventos de grande lotação, estão a ser exigidos também testes negativos.

O governo português, por exemplo, exige ainda teste negativo, mesmo a vacinados, para entrar em bares, discotecas, visitar lares além dos grandes eventos desportivos ou culturais. São aceites teste RT-PCR, Teste Rápido Antigénio ou autoteste realizado à entrada.

Os cidadãos europeus também podem pedir uma versão em papel do Certificado Digital, que funciona através de um código QR.

Neste certificado são apresentadas as informações pessoas sobre as vacina tomadas pelo portador, sobre o resultado negativo de um teste anticovid, se dentro do prazo de validade, ou um certificado de recuperação da Covid-19.

O certificado é reconhecido pelos 27 Estados membros da UE e ainda por Suíça, Liechtenstein, Islândia e Noruega.

Os países com maior resistência à vacinação contra a Covid-19 têm vindo a reforçar a importância do certificado para impulsionar a imunização. E ainda mais após surgir a Ómicron.

Alguns países, como a Áustria já a partir de fevereiro, até estão a decidir tornar a vacinação obrigatória e outros, como a Alemanha, ponderam seguir os mesmos passos.

Vacinas para viajar na Europa

Nem todas as vacinas já em utilização no mundo contra a Covid-19 são reconhecidas pela UE para figurar no Certificado Digital europeu.

As pessoas que receberam as vacinas Comirnaty (Pfizer/BioNTech), Spikevax (Moderna), Vaxzevria (AstraZeneca) e Janssen (Johnson & Johnson) poderão obter o certificado digital da UE pela vacinação. Em breve, também a Nuvaxovid (Novavax) estará a uso e válida para integrar o certificado.

Novo centro de vacinação contra a Covid-19 em Lisboa AP Photo/Armando França

Para entrar nos países da União Europeia e circular pelo território dos "27", os viajantes devem estar vacinados com uma destas cinco vacinas. Em alguns países, como Portugal por via aérea ou marítima, é também exigido agora um teste negativo, à entrada no país

Efeitos colaterais e eficácia das vacinas

Novavax (Nuvaxovid)

EFEITOS SECUNDÁRIOS Os principais foram de gravidade ligeira ou moderada e passaram após alguns dias da vacinação. Incluem dores de cabeça, náuseas ou vómitos, dores musculares e nas articulações, sensibilidade ou alguma dor no local da injeção, cansaço e mal-estar. De acordo com os estudos, afetaram uma em cada 10 pessoas vacinadas.

EFICÁCIA Os dois estudos realizados, no México e nos Estados Unidos, envolveram mais de 45 mil pessoas e revelaram uma eficácia a rondar os 90%.

Pfizer/BioNTech (Comirnaty)

EFEITOS SECUNDÁRIOS: Os principais efeitos secundários associados à vacina Comirnaty foram dor e inchaço no local da injeção, cansaço, dor de cabeça, dores musculares e articulares, calafrios, febre e diarreia. Os efeitos foram geralmente leves ou moderados e melhoraram alguns dias depois da aplicação da vacina.

EFICÁCIA O ensaio principal mostrou 95% de eficácia

Moderna (Spikevax)

EFEITOS SECUNDÁRIOS: Os principais efeitos secundários associados à vacina Spikevax foram dor e inchaço no local da injeção, cansaço, calafrios, febre, gânglios linfáticos inchados ou sensíveis sob o braço, dor de cabeça, dores musculares e articulares, náuseas e vómitos. Os efeitos são geralmente leves ou moderados e melhoraram alguns dias depois da aplicação da vacina.

EFICÁCIA O ensaio principal mostrou 94.1% de eficácia

AstraZeneca (Vaxzevria)

EFEITOS SECUNDÁRIOS: Quando feita uma comparação entre a primeira e segunda dose mostram que a segunda possui efeitos mais leves e relatados com menos frequência. As pessoas que recebem a Vaxzevria podem sentir mais do que um efeito secundário ao mesmo tempo. Os principais foram sensibilidade, dor e hematomas no local da injeção, dor de cabeça, cansaço, dores musculares, sensação geral de mal-estar, calafrios, febre, dor nas articulações e náusea.

EFICÁCIA O ensaio principal mostrou 60% de eficácia

Johnson & Johnson (Janssen)

EFEITOS SECUNDÁRIOS: Os principais efeitos secundários associados à vacina foram dor no local da injeção, dor de cabeça, cansaço, dores musculares e náuseas. Os efeitos são geralmente leves ou moderados e melhoraram 1 ou 2 dias após a vacinação.

EFICÁCIA O ensaio principal mostrou 67% de eficácia

Qual a duração da proteção dada pelas vacinas?

Ainda não se sabe a duração exata. As pessoas vacinadas durante o teste clínico das vacinas vão continuar a ser acompanhadas durante 2 anos -- exceto pela vacina AstraZeneca (Vaxzevria), que teve uma revisão ao fim de 1 ano -- a fim de juntar mais informações sobre a durabilidade da proteção.

O que já se notou foi uma pequena redução da eficácia ao longo do tempo, o que impulsionou as autoridades a avançar para doses de reforço ou terceiras doses, no caso das vacinas de duas doses.

A aparição da VdP Ómicron também está a pressionar os países para acentuarem os níveis de vacinação. Alguns estão inclusive a torna-la obrigatória, seja para trabalhar como em Itália, seja de uma forma geral como na Áustria.