Itália impõe vacina obrigatória para maiores de 50 anos

O governo italiano decidiu avançar com a vacina obrigatória para todas as pessoas com mais de 50 anos, em resposta ao forte aumento no número de casos de Covid-19.

O decreto-lei aprovado em Conselho de Ministros estipula que a população ativa, tanto do setor público como privado, com mais de 50 anos terá de apresentar o "passaporte vacinal" - que só pode ser obtido com uma vacinação completa ou mediante prova de recuperação da doença - para aceder aos postos de trabalho a partir de 15 de fevereiro. Os que não trabalham também estão sujeitos à vacina obrigatória.

A Itália registou 189.000 novos casos esta quarta-feira.