Final do ano com temperaturas amenas em França

Temperaturasamenas na última semana do ano em França. De acordo com o serviço de meteorologia francês (MétéoFrance), as temperaturas atuais são dez graus mais quentes do que o normal, na zona norte do país. Esta semana entre o Natal e o Ano Novo pode ter as temperaturas mais suaves alguma vez registadas.

Numa altura em que a pandemia se agrava, as temperaturas amenizam-se. Nas montanhas, numa estância de esqui na Suíça, choveu e a temporada dos desportos de inverno pode ficar comprometida, devido a este clima ameno.

Outra consequência do degelo e da chuva desta semana é o risco de avalanches que aumentou consideravelmente: na quarta-feira o risco foi de 4 em 5 em La Plagne, na região da Saboia. O esqui profissional também está a ser afetado por estas temperaturas que levaram ao cancelamento do segundo super-G da etapa de Bormio (em Itália) do Mundial de Esqui Alpino masculino - assim como ao cancelamento das provas femininas marcadas para Maribor (na Eslovénia) - a 8 e 9 de janeiro.