Open da Austrália abre exceção para Novak Djokovic

Novak Djokovic irá defender o título no Open da Austrália e tentar tornar-se no primeiro homem a vencer por dez vezes em Melbourne e a conquistar 21 títulos de Grand Slam.

A participação do sérvio estava em dúvida, uma vez que o torneio apenas admite tenistas vacinados contra a covid-19 e o líder do ranking mundial é contra as vacinas obrigatórias. No entanto a organização ultrapassou a situação ao conceder-lhe uma exceção médica.

Uma decisão polémica, uma vez que os organizadores do torneio tinham prometido ser inflexíveis e não fazer exceções, independentemente do estatuto do tenista em questão. Justificam a exceção médica com um processo rigoroso que envolveu dois painéis médicos independentes.