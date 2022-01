"Metaverso" domina em CES marcada pela pandemia

Apesar de um formato reduzido a quatro dias devido à pandemia, a CES, a maior feira de tecnologia e eletrónica de consumo do mundo, abriu as portas em Las Vegas com uma atenção especial em 2022 para o "Metaverso", que mistura o mundo virtual com a realidade aumentada.

Steve Koenig, vice-presidente da Associação de Tecnologia de Consumo:"Estamos a começar a falar do metaverso da mesma forma que falávamos da internet no início dos anos 90, quand utilizávamos modems 56k e um serviço de internet em 'dial up'. Na altura, era impossível imaginar que podemos fazer atualmente em linha e acredito que é a mesma coisa com o Metaverso."

Um mundo virtual onde a tecnologia oferece, cada vez mais, uma experiência imersiva.

Mas os ecrãs e objectos conectados também conquistaram um espaço maior em lares por todo o mundo, num período marcado por confinamentos e outras restrições.

Robin Murdoch, analista:"A Covid acelerou uma série de tendências a que já assistíamos, como o fitness virtual, bem como novas áreas, como a eficácia no teletrabalho, sair bem visto nas reuniões de Zoom ou Teams... Coisas que não estávamos necessariamente à espera, mas que acabaram por ser impulsionadas e é isso que vemos este ano na CES."

A CES mantém as portas abertas em Las Vegas até sábado, com um número de expositores limitado e com vários fabricantes a escolher apresentar este ano as novidades à distância e de forma virtual. Os presentes podem experimentar os produtos em primeira mão, mas respeitando um protocolo sanitário reforçado.