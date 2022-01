Rúben Amorim anunciou ter testado positivo à Covid-19 na quarta-feira. Agora também o treinador do próximo adversário do Sporting CP na Liga dos Campeões está infetado pelo SARS-CoV-2.

A má notícia terá sido recebida terça-feira por Pep Guardiola, de acordo com um comunicado emitido esta quinta-feira pelo Manchester City, no qual é também referido o nome do adjunto, Juanma Lillo, entre os novos casos de Covid-19 no campeão inglês.

Ao todo, há agora 21 elementos infetados no clube e já a cumprir isolamento. Entre eles, há 14 elementos da equipa técnica e sete jogadores, não identificados.

Guardiola e estes sete jogadores falham pelo menos o jogo desta sexta-feira com o Swindown Town, a contar para a Taça de Inglaterra, numa partida em que a equipa será liderada no banco pelo adjunto Rodolfo Borrell.

Em Portugal, Amorim falha a visita do Sporting ao Santa Clara, também desta sexta-feira (18h30), mas a contar para a 17.ª jornada da Liga portuguesa. O treinador dos campeões portugueses está, ao que tudo indica, assintomático e enquadra-se no novo quadro de quarentena da Direção-geral de Saúde (DGS) para ficar apenas sete dias em isolamento.

Se a data do primeiro teste positivo de Amorim for terça-feira e a manter-se assintomático, o treinador termina o isolamento na segunda-feira, véspera da eliminatória da Taça com o Leça, marcada para Paços de Ferreira. A disponibilidade do treinador está, no entanto, por confirmar.

Além de Amorim, o Sporting conta também com os jogadores Gonçalo Inácio, Bruno Tabata e o sub-23 Geny Catamo na lista dos infetados com Covid-19 e, por isso, indisponíveis. Por outro lado, o espanhol Pedro Porro e o uruguaio Manuel Ugarte estão recuperados da infeção, de volta ao trabalho e disponíveis para a viagem aos Açores.

Sporting e Manchester City têm duelo marcado a 15 de fevereiro, na Liga dos Campeões.