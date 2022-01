Os eleitores que estejam em isolamento devido à Covid-19, infetados ou como casos de contacto, podem votar em Portugal nas Eleições Legislativas de 2022, anunciou a ministra da Administração Interna e da Justiça, Francisca Van Dunem.

O Conselho de ministros criou e já anunciou a norma que permite aos eleitores em isolamento poderem exercer o direito de voto nas eleições antecipadas de 30 de janeiro.

Pela voz da ministra Francisca Van Dunem, o governo recomenda aos eleitores vacinados deslocarem-se às mesas de voto entre as 18 e as 19 horas, deste domingo, 30 de janeiro, deixando disponível o restante horário em que as urnas vão estar abertas para os restantes eleitores que não necessitam de estar em confinamento.

Esta é a melhor forma de conseguirmos conciliar os dois interesses: por um lado o interesse do direito de sufrágio a todos e, por outro, o direito de que todos exerçam o sufrágio em condições de absoluta segurança. Francisca Van Dunem Ministra da Justiça e da Administração Interna

Van Dunem alegou que a segurança do ato eleitoral "depende muito da atitude individual de cada um" e apelou aos eleitores para que respeitem as regras sanitárias.

"Etiqueta respiratória, uso de máscara obrigatório, de preferência máscaras com capacidade de proteção reforçada, higienização das mãos, distanciamento, a possibilidade de levarem a própria esferográfica", detalhou a ministra.

As pessoas que vão integrar as mesas de voto devem seguir o conjunto de recomendações emitidas pela Direção-Geral da Saúde (DGS). "A ideia é reforçar o nível de proteção dessas pessoas", disse Van Dunem, explicando caber às autarquias "observar as regras o mais possível, nomeadamente, espaçamentos e arejamento dos espaços".

O ato eleitoral

Portugal realiza a eleições neste dia 30 de janeiro. É um sufrágio antecipado devido ao chumbo em outubro do Orçamento do Estado para 2022. Foi a segunda vez que aconteceu a rejeição de um orçamento desde o 25 de Abril de 1974, mas é a primeira que precipita eleições.

A decisão de chamar os portugueses às urnas dois anos após as últimas Legislativas foi ditada pela consequente dissolução do Parlamento decretada pelo Presidente da República, algo que Marcelo Rebelo de Sousa tinha ameaçado em caso de chumbo do OE2022.

Há 230 lugares em jogo. Se algum partido conseguir 116 ou mais assentos, pode governar sem necessitar de outros deputados.

A campanha eleitoral decorreu oficialmente de 17 a 28 de janeiro. Dia 29 foi de reflexão. O dia 23 foi aberto ao voto antecipado em mobilidade, exercido por 285.848 eleitores.

Porque necessita Portugal de eleições legislativas antecipadas em 2022?

O Partido Socialista (PS, na sigla original, de centro esquerda) está no governo desde 2015 depois de ter sido o segundo partido mais votado nessas Legislativas, mas ter beneficiado de uma aliança à esquerda, que ficou conhecida como “geringonça”.

Em 2019, o PS conseguiu ser o mais votado, a aliança deixou de ser tão unida, mas a maioria de esquerda manteve-se dominante no parlamento. Até 2021, quando a Coligação Democrática Unitária (CDU), uma aliança entre comunistas (PCP) e “Os Verdes” (PEV), e o Bloco de Esquerda (BE) pressionaram o PS a incluir diversas medidas no Orçamento de Estado para 2022. Sem sucesso.

Resultados oficiais das Legislativas de 2019 Ministério da Administração Interna/ Eleições 2019

Perante a nega socialista, os até então aliados do governo deixaram cair o OE22 e por consequência o executivo, vítima da dissolução do Parlamento ordenada pelo Presidente da República.

A principal força da oposição, o Partido Social Democrata (PSD, de centro direita), que tinha validado o OE21 argumentando ser um voto pela estabilidade no país em pleno período de pandemia de Covid-19, não manteve o apoio e contribuiu também para a antecipação de eleições, um processo que deixou o país entrar em 2022 sem orçamento do estado e a fazer contas em duodécimos.

Em cima da mesa, está um orçamento do Estado reforçado com os milhões de euros do Plano de Recuperação e Resiliência proveniente da Comissão Europeia e que foi negociado pelo PS. Tem um plano de execução até 2026 e um orçamento de 16,6 mil milhões de euros, dos quais quase 14 mil milhões a fundo perdido.

O processo eleitoral iniciou-se com o PSD e o tradicional aliado à direita, o Centro Democrático Social – Partido Popular (CDS-PP), em convulsão interna pela liderança. Os social democratas mantiveram a confiança em Rui Rio, o candidato já derrotado em 2019, mas mais experiente.

O CDS-PP anulou a eleição interna para depis das Legislativas e apresenta-se com Francisco Rodrigues dos Santos como cabeça de lista, numa luta pela sobrevivência dos populares perante o crescimento do Chega, o partido conotada com a extrema-direita que tenta tornar-se na terceira força política nacional e ameaça revolucionar o hemiciclo.

As surpresas em 2019 deram pelo nome de Chega (extrema-direita), Iniciativa Liberal (IL, liberais de direita) e Livre (centro esquerda ecoeuropeísta), que conquistaram cada qual pela primeira vez um deputado.

Agora, as cartas estão um pouco baralhadas e as prestações de BE, CDU, CDS-PP, PAN, Chega, IL e Livre são os incógnitas de 30 de janeiro para se perceber o futuro imediato do governo português.

Como funcionam as eleições legislativas em Portugal?

As eleições estão marcadas para 30 de janeiro, mas, para evitar grandes ajuntamentos, foi aberta a possibilidade de exercer o direito de voto de forma antecipada já neste domingo, 23 de janeiro.

Para votar hoje, era necessário uma inscrição online até 20 de janeiro e esse voto pode ser efetuado em mobilidade, isto é, fora do círculo eleitoral a que pertence o eleitor.

O líder do PS é de Lisboa e votou este domingo, no Pavilhão Rosa Mota, no Porto, por onde anda em campanha. Essa revelação ditou o primeiro atrito entre os principais rivais desde o início oficial da campanha.

Quem se inscreveu, mas não puder ir votar antecipadamente, por exemplo por estar em isolamento devido a infeção de Covid-19, poderá apresentar-se nas mesas de voto dia 30 e votar normalmente.

Nas Legislativas de 2019, houve 50 mil pessoas a votar de forma antecipada. Para estas eleições, inscreveram-se quase 316 mil eleitores para votar antecipadamente ou em mobilidade e 285.848 exerceram esse dever a uma semana das eleições.

O secretário de Estado da Administração Interna, Antero Luís, admitiu que apesar de um aumento significativo em relação às Presidências de janeiro de 2021, as inscrições para o voto antecipado estavam "aquém do esperado".

O receio de que a abstenção possa aumentar mantém-se, mas as altas audiências dos debates televisivos realizados são um bom augúrio para a participação nestas Legislativas.

O Governo admite que a 30 de janeiro possam estar confinados um milhão de eleitores.

O número de eleitores inscritos para exercer o voto nestas Legislativas 2022 é de 9.342.549 milhões residentes em território nacional e de 1.550.063 no estrangeiro para um total de 10.892.612 aptos a votar, de acordo com o recenseamento eleitoral em 31 de dezembro de 2020.

Para votar, é necessário apresentar o Cartão de Cidadão ou, na sua falta, um outro documento com fotografia atualizada e que seja habitualmente utilizado para identificação.

Em 2019, eram também mais de 10,8 milhões e votaram 48,57%, ou seja, 5,25 milhões.

Há 230 assentos para serem preenchidos, incluindo quatro eleitos pelo círculo além fronteiras: dois da Europa e outros dois de Fora da Europa.

Quantos partidos concorrem a lugares na Assembleia da República?

Há 21 partidos na corrida aos assentos no Parlamento, incluindo os nove que há dois anos conseguiram entrada no hemiciclo e que na segunda-feira, 17 de janeiro, tiveram os respetivos líderes juntos no derradeiro debate televisivo, na RTP, marcado pelos últimos confrontos frente a frente e os esclarecimentos de programas.

O debate entre os nove líderes dos partidos com assento parlamentar PEDRO PINA/RTP/LUSA

Entre os partidos que conseguiram essa entrada na Assembleia da República está o Livre, que viria a ver a única deputada eleita, Joacine Katar Moreira, a desvincular-se do partido, a terminar esta Legislatura encurtada como deputada não inscrita e a deixar o partido sem representação parlamentar.

De resto, há outros 12 partidos ou coligações a tentar a entrada no Parlamento, incluindo o Partido Popular Monárquico, que integra a Aliança Democrática pelos Açores, tem candidato próprio na Madeira, mas foi bloqueado pelo Tribunal Constitucional de se apresentar nos círculos Continente, Europa e Fora da Europa com a coligação #ESTAMOSJUNTOS, ao lado do Partido Unido dos Reformados e Pensionistas (PURP).

Em estreia, está o Volt Portigal (VP) e há duas forças que surgem com um novo nome: o Partido Nacional Renovador (PNR) passou a Ergue-te e o Partido Democrático Republicano (PDR) passou a Alternativa Democrática Nacional (ADN).

Quem são os favoritos?

As últimas sondagens, colocam o PS como vencedor das eleições, perto de 40% dos votos e a escassos deputados da maioria absoluta (115+1), que necessita para governar sem depender de outros partidos.

O PSD surge com pouco menos de 30% e deverá ter de contar com outras forças para conseguir eventualmente governar.

Quais são as forças que podem valer o controlo do Parlamento e por conseguinte o Governo?

O Chega recolhe cerca de 8% das eventuais preferências e pode concretizar a subida a terceira força política, sendo o partido com quem ninguém manifestou intenção de se coligar, mas no dia seguinte às eleições muita coisa pode mudar.

A confirmar-se o número, o partido liderado por André Ventura vincou no derradeiro debate onde se juntaram os nove principais candidatos que exige participar no executivo para viabilizar uma coligação de governo.

O BE consegue cerca de 8% e, a manter-se aqui, ainda terá alguma coisa a dizer, caso o Partido Socialista lhe reabra a porta a um entendimento após a noite eleitoral.

Entre as forças mais pequenas, mas que podem contribuir para a formação de uma maioria governativa, a IL disputa com a CDU a quarta posição e o PAN e o CDS-PP, a quinta.

Os liberais podem ser a surpresa para reforçar uma eventual coligação à direita. Os "amigos dos animais" admitem apoiar quem respeitar as respetivas linhas vermelhas, onde se insere o apoio às touradas, atividade muito querida à direita no hemiciclo.

Com a campanha agora na rua, junto dos eleitores, os números das sondagens podem vir a alterar-se na reta final para as eleições.