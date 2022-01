O primeiro dia de campanha eleitoral na rua, com vista às Eleições Legislativas antecipadas para 30 de janeiro, em Portugal, ficou marcada por uma troca de argumentos iniciada no Twitter e aproveitada pelo secretário-geral do Partido Socialista e primeiro-ministro cessante, António Costa, para atacar o principal rival, o presidente do Partido Social Democrata.

O socialista António Costa anunciou ter-se inscrito para o voto antecipado em mobilidade no Porto. O social-democrata sugeriu que nem o próprio líder do PS vota nele próprio. Costa acusou Rio de estar mal-informado. O líder do PSD alegou ter sido brincadeira e sugeriu “mau humor” de Costa.

"Não têm sentido de humor? Têm de ter algum sentido de humor. Agora, eu sei que ele pode votar em Mirandela, em Lisboa ou no Porto e conta sempre para o sítio onde está recenseado", acabou por dizer Rui Rio, numa tentativa de pôr cobro a uma troca de argumentos iniciada nas redes sociais.

Já esta segunda-feira, Rui Rio voltou a atacar o PS pelo Twitter, apontando o que sugere ser uma contradição do ainda ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos (PNS), apontado como eventual sucessor de Costa em caso de derrota socialista nestas eleições.

"E esta, hein?", escreveu Rui Rio, citando um célebre apresentador de televisão, colocando lado a lado duas imagens de PNS, uma de 2011 e outra de há poucos dias, sobre a forma como o ainda ministro alterou a forma como vê os "credores" do Estado.

O duelo PS-PSD já transbordou das redes sociais para a campanha de rua, mas deverá ficar esclarecido esta segunda-feira à noite, no debate entre os nove candidatos a primeiro-ministro, envolvendo os partidos que conquistaram assento parlamentar em 2019.

Os largamente favoritos, António Costa e Rui Rio, voltam a estar frente a frente, mas antes vão andar por Lisboa.

O líder socialista colocou na agenda de campanha as mulheres do PS, com quem pretende debater a igualdade e os direitos das mulheres.

O líder social democrata também se ficou pela capital portuguesa a falar com a população e o comércio local.

De resto, é notícia esta segunda-feira a alta hospitalar de Jerónimo de Sousa.

O líder do Partido Comunista e da aliança CDU (com o Partido Os Verdes) já teve alta hospitalar após a cirurgia realizada na semana passada e deve voltar à campanha no fim de semana.