"O primeiro-ministro efetuou hoje um autoteste de rotina à Covid-19 tendo tido um resultado positivo. Esse resultado foi já confirmado por um teste antigénio", anunciou o gabinete do primeiro-ministro, numa nota enviada à comunicação social.

António Costa "está sem sintomas e cumprirá um período de isolamento de sete dias", tal como definiu a Direção-Geral de Saúde, na última atualização das regras de isolamento para pessoas infetadas com o SARS-CoV-2 em Portugal.

O primeiro-ministro reeleito "já deu conhecimento do seu estado" ao Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, que está atualmente em processo de receber os partidos com assento parlamentar depois das eleições legislativas do último domingo, onde o Partido Socialista alcançou a maioria absoluta de deputados no Parlamento.

António Costa é um dos 50.888 infetados diagnosticados desde segunda-feira e anunciados esta terça-feira pela DGS, na habitual atualização diária epidemiológica, num dia em que Portugal lamenta ainda a morte de mais 63 pessoas com Covid-19, o pior balanço diários de óbitos desde 23 de fevereiro do ano passado.

O primeiro-ministro vai ficar apenas em isolamento e não faz parte dos 2437 doentes covid atualmente internados no país, dos quais 155 estão nos cuidados intensivos. Em comparação com o boletim de segunda-feira, há menos 32 camas de hospital ocupadas com doentes covid e menos cinco doentes nas UCI.