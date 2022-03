Facebook e Instagram permitem mensagens hostis à Rússia

O Facebook e o Instagram decidiram aliviar as regras sobre conteúdos violentos ou com mensagens de ódio, não suprimindo comentários hostis ao Exército e dirigentes russos.

O responsável de comunicação da Meta, a casa-mãe do Facebook e do Instagram, explicou em comunicado que "como resultado da invasão russa da Ucrânia, [a empresa] fez temporariamente concessões a formas de expressão política que normalmente violariam as regras sobre discurso violento, tais como 'morte aos invasores russos'.". Andy Stone precisou, no entanto que a Meta continuará "a não permitir apelos credíveis à violência contra civis russos".

A Rússia bloqueou o acesso ao Facebook no território na semana passada, em represália à decisão do grupo norte-americano de bloquear os meios de comunicação próximos do Kremlin na Europa.