A 94.ª edição da entrega dos prémios de cinema da Academia de Hollywood consagrou "CODA", a versão americana do filme francês "A Família Bélier" (2014), e a realizadora Jane Campion.

A neozelandesa recebeu o segundo Óscar da carreira por "O Poder do Cão" depois de ter vencido um pelo argumento de "O Piano", em 1994.

"CODA - No Ritmo do Coração" arrecadou ainda mais duas estatuetas, com agradecimentos naturalmente em linguagem gestual para melhor ator secundário, o surdo Troy Kotsur, e melhor argumento adaptado.

Em preparação está atualmente um musical sobre a história de uma família de surdos em que apenas um dos filhos nasceu com os cinco sentidos em pleno e com talento para a música.

A nova versão de "Duna" fechou a noite como o filme mais premiado desta edição dos Óscares, com seis estatuetas, relegando para segundo plano "O Poder do Cão", que tinha entrada pela passadeira vermelha como o mais nomeado, com 12 candidaturas, mas saiu apenas com uma.

O luso-canadiano Luís Sequeira esteve uma vez mais nomeado para o prémio de melhor guarda-roupa, por um filme de Guillermo del Toro, desta vez por "Nightmare Alley – Beco das Almas Perdidas", mas voltou a perder a estatueta. Em 2018, tinha sido com "A Forma da Água".

Will Smith e Jessica Chastain venceram os prémios para as melhores interpretações, com o ator de "King Richard - Para além do Jogo" a assinar o momento da noite, numa aparente contenda em palco com Chris Rock.

Smith subiu ao palco e pareceu agredir o apresentador devido a uma piada sobre Jada Pinket Smith, a mulher do ator. O eterno "príncipe de Bel Air" viria a ser registado escassos minutos depois a rir-se descontraidamente de novo no seu lugar na plateia, como se tudo não tivesse passado de uma encenação.

As redes sociais no entanto não deixaram passar o momento em claro e deram força à ideia de que teria sido um atrito real entre Smith e Rock, sublinhando o facto de o ator ter proferido duas asneiras quando exigiu ao apresentador para não se referir ao nome da mulher, a quem chamou "G.I. Jane" na referida piada.

Os prémios de 2022

Melhor Filme: "CODA - No Ritmo do Coração" (Apple);

Melhor realizador: Jane Campion, "O Poder do Cão";

Melhor Ator: Will Smith, "King Richard";

Will Smith esteve em destaque e não só pelo prémio AP Photo/Chris Pizzello

Melhor Atriz: Jessica Chastain, "Os Olhos de Tammy Faye";

Melhor Ator Secundário: Troy Kotsur, "CODA";

Ariana DeBose, "West Side Story";

Melhor Argumento Original: Kenneth Branagh, por "Belfast";

Melhor Argumento Adaptado: Sian Heder, por "CODA";

Jane Campion com o segundo Oscar da carreira Jordan Strauss/Invision/AP

Filme de Animação: "Encanto" (Disney);

Fotografia: Greig Fraser, "Duna";

Guarda-roupa: Jenny Beaven, "Cruella";

Caraterização: Linda Dowds, Stephanie Ingram and Justin Raleigh, "Os Olhos de Tammy Faye";

Melhor Documentário: "Summer of Soul (...Ou, Quando A Revolução Não Pôde Ser Televisionada)";

Edição: Joe Walker, "Duna";

Filme em língua não inglesa: "Conduz o Meu Carro", de Ryûsuke Hamaguchi;

Banda Sonora: "Hans Zimmer, "Duna";

Canção Original: Billie Eilish e Fineas, "No Time To Die", de "007 Sem Tempo para Morrer";