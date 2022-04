Fim da campanha eleitoral na Hungria. De acordo com as sondagens, o partido Fidesz, do atual Primeiro-Ministro, Viktor Orbán, tem uma estreita vantagem. Orbán vai enfrentar a oposição mais difícil em 12 anos de mandato: uma aliança de seis partidos liderada por Peter Marki-Zay. A campanha foi dominada pela invasão russa da Ucrânia.

Orbán apresentou-se como sendo uma garantia de paz e da estabilidade da economia. A oposição manteve-se firme na aposta numa mudança e em fazer com que a Hungria regresse a uma direção pró-europeia.

Uma reformada de 70 anos disse ter a certeza que "o Fidesz vai vencer, porque acredita que o povo está mais preocupado com o preço do gás do que com o que está a acontecer à volta e no país vizinho".

Os húngaros também são chamados às urnas neste domingo para um referendo sobre questões LGTBI.