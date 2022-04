O uso da língua ucraniana facilita o acolhimento dos refugiados

A cadeia de cinemas Helios, na Polónia, tem vindo a exibir filmes dobrados em ucraniano para entreter os que fugiram do seu país devido à guerra em curso com a Rússia.

Há 52 salas de cinema em toda a Polónia a participarem na iniciativa, desde 4 de março.

Agnieszka Szmigielska, gerente da cadeia Helios diz: "Temos tido um número limitado de lugares no cinema. O número de pessoas que vem ver os filmes é relativamente constante, são cerca de 20-30 pessoas por dia. No início do conflito este número era mais elevado, pois sabemos que havia mais refugiados a vir. Agora podemos ver que tudo está a estabilizar, mas continuamos o nosso trabalho, e exibimos esses filmes no nosso cinema em língua ucraniana".

Em Lisboa, foram oferecidos 500 exemplares do livro "O Camião das Histórias", da escritora Rosário Alçada Araújo, a famílias ucranianas acolhidas em Portugal para ajudar as crianças a ter contacto com a língua portuguesa.

Oksana, uma mãe ucraniana diz: "É uma boa ideia, benéfica para o desenvolvimento das crianças, proporciona mais estímulo cognitivo, memória e compreensão".

As histórias são lidas primeiro em português, depois em ucraniano.

As crianças ucranianas que chegam a Portugal têm acesso a livros ucranianos e bilingues para os ajudar na aprendizagem da língua.