As forças ucranianas retomaram o controlo de terrenos-chave no norte da Ucrânia, após terem negado à Rússia a possibilidade de manterem os seus objetivos na região e de terem forçado as forças russas a retirar-se do norte da Ucrânia. Uma informação confirmada pelo Ministério da Defesa do Reino Unido.

Mas enquanto os militares russos abandonam uns locais, os bombardeamentos e ataques continuam noutras regiões da Ucrânia. A cidade do sul da Ucrânia, Mykolaiv, continua a ser bombardeada pelos russos, de acordo com o presidente da câmara desta cidade portuária do Mar Negro.O autarca disse ainda que bombas de fragmentação estão a ser utilizadas em áreas civis da cidade e pediu às mulheres e crianças que deixem Mykolaiv para limitar as baixas civis.

Em Kiev e nos seus arredores há, claramente, mais áreas sob controlo das forças ucranianas. Áreas onde ocorreram fortes combates anteriormente. E algumas das tropas russas que ali estiveram estão agora a ser reposicionadas no leste do país.

Em relação a Donbass - regiões de Donestk e Lugansk - os combates violentos continuam em Izyum, com as forças russas a procurar criar condições para iniciar, nos próximos dias, operações ofensivas a sudeste em direção a Slovyansk para se ligarem a outras tropas de Moscovo, que estão em Donbass, com o objetivo de cercarem os soldados ucranianos. Estas áreas poderão vir a ser o próximo campo de batalha crucial da guerra na Ucrânia.

Mariupol continua cercada por forças russas mas as tropas ucranianas ainda controlam o centro da cidade.

O instituto para o Estudo da Guerra escrevia nas redes sociais que: "Os defensores de Mariupol superaram" suas as "previsões" e que as forças russas estão, provavelmente, a "sofrer pesadas baixas" nos esforços para conquistar a cidade.