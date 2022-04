Hospital de Kramatorsk recebe feridos graves em bombardeamentos russos

O hospital de Kramatorsk sentiu as consequências do avanço das tropas russas na cidade, que serve de capital do Donbass.Nas alas do hospital estão pacientes feridos em bombardeamentos das tropas russas ou pró-russas na terça-feira.Os últimos ataques atingiram edifícios residenciais.

Alexandr foi atingido por vidros e estilhaços. Ficou com ferimentos em todo o corpo. Um projétil entrou pela janela e Vyacheslav Yepiefantsev perdeu a filha de um ano.

O cirurgião-chefe do hospital diz nunca ter visto ferimentos desta gravidade, apesar da guerra nesta região ter começado em 2014. As pessoas Kramatorsk aglomeram-se na estação de comboios. Mulheres, idosos e crianças tentam sair da cidade que está na mira do exército russo que procura recuperar o controlo do Donbass.