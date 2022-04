Protesto na Alemanha contra invasão da Ucrânia

Uma manifestação contra a invasão russa na Ucrânia em frente ao edifício do Reichstag, onde funciona o parlamento, em Berlim, na Alemanha. Os manifestantes exigem a paralisação do comércio energético com a Rússia - pedindo um embargo total ao petróleo e ao gás russos.

A mensagem é muito simples. Todos os dias, a Rússia está a receber mil milhões de euros da Europa em pagamentos pelo gás e petróleo. Então, todos os dias, mil milhões em dinheiro europeu vão para a Rússia para matar ucranianos, para financiar esta guerra. É preciso acabar com isto. OLHA SYTNYK CO-ORGANIZADORA DO PROTESTO

Segurando bandeiras ucranianas, os manifestantes deitaram-se no chão simbolizando as pessoas que morreram no seguimento da invasão da Ucrânia pelas forças russas. As exportações de gás e petróleo são fundamentais para a economia russa. A União Europeia recebe recebe cerca de 40% do seu gás natural da Rússia e muitos países da UE, incluindo a Alemanha - a maior economia do bloco europeu - são contra um corte das importações de gás.