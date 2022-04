A vítima silenciosa da guerra

É uma das vítimas silenciosas da guerra, e no meio da tragédia humana é muitas vezes esquecida. Cada explosão deixa uma marca, nas pessoas e no planeta Terra.

Bohdan Vykhor, diretor executivo do "Fundo Mundial para a Natureza", revela que “grandes áreas da Ucrânia foram atingidas”. “Há regiões onde existem muitos stocks de resíduos perigosos. Se os militares os destruírem, podem poluir as águas dos grandes rios”, sublinha o especialista, lembrando que os conflitos aumentam a probabilidade de incêndios florestais.

Durante as guerras, há sempre o risco da destruição da natureza e dos ecossistemas. Em 2008, durante o conflito entre a Rússia e a Geórgia, grandes partes das florestas da região foram destruídas. Segundo Irakli Ghvaladze, antigo ministro do Ambiente da Geórgia, os incêndios não foram acidentais. “Houve diferentes tipos de danos, por exemplo, quando os navios foram destruídos e o petróleo poluiu o mar. Os maiores danos foram, evidentemente, os incêndios em Borjomi e no desfiladeiro Ateni Gorge. Quase mil hectares foram danificados”. Irakli Ghvaladze acredita que o país foi atingido por bombas incendiárias que provocaram enormes incêndios. “Claro que, na altura, não era fácil documentar tudo porque as capacidades técnicas eram escassas", afirma.

Os conflitos armados provocam danos na natureza de muitas formas. Nino Chkhobadze, presidente do movimento “Os Verdes” da Geórgia, lembra os animais que fugiram pelas montanhas do Cáucaso durante a guerra na Chechénia. “Observámos este processo, vimos com os nossos próprios olhos o que estava a acontecer, quando a Rússia estava em guerra na Chechénia, como fugiam, e não me refiro apenas às pessoas", destaca Chkhobadze.

Na Ucrânia, nos lugares onde já não há confrontos e não se ouvem explosões, torna-se evidente que a natureza foi irremediavelmente danificada.