A presidente do Bundestag (parlamento alemão), Bärbel Bas, está de visita a Israel, por ocasião do Dia em Memória das Vítimas do Holocausto, que se celebra esta quinta-feira. A presidente foi recebida pelo seu homólogo israelita, Mickey Levy, e depôs uma coroa de flores no memorial do Holocausto, Yad Vashem.

Agradeço ao Centro Mundial de Memória do Holocausto, Yad Vashem, por preservar a memória. A culpa histórica da Alemanha dá origem a uma obrigação especial; A segurança de Israel e a luta contra todas as formas de anti-semitismo fazem parte da nossa própria imagem nacional. Não esqueceremos, nunca.



Bärbel Bas, presidente do Bundestag Bärbel Bas, presidente do Bundestag

De acordo com o comunicado do Knesset (parlamento de Israel), esta é a primeira vez que um presidente do parlamento alemão participa nos eventos comemorativos no parlamento de Israel.

Mas tal como é o caso em grande parte da Europa, a questão da Palestina permanece um ponto de discórdia entre os dois países, com a Alemanha a defender a criação um estado palestino ao lado de Israel e a sua retirada dos territórios ocupados da Cisjordânia.

O Dia em Memória das Vítimas do Holocausto celebra a memória de seis milhões de judeus que foram assasinados pela Alemanha nazi.