Primeira ponte ferroviária entre China e Rússia

As obras começaram há oito anos. Depois de alguns adiamentos e restruturações, está agora finalizada a primeira ponte ferroviária que a liga a Rússia à China.

Esta quarta-feira, a Rússia completou oficialmente a sua secção da ponte, que deve ficar operacional já no próximo mês de maio. O momento foi assinalado com uma pequena cerimónia, que contou com a presença de um enviado do presidente Vladimir Putin.

“Este não é um acontecimento isolado, faz parte de um grande trabalho que está a ser realizado pelo governo russo no sentido de desenvolver corredores de transporte para leste”, disse Yury Trutnev, acrescentando que “o desenvolvimento de laços económicos com a China e com outros países da região Ásia-Pacífico permite criar a base para a estabilidade e a paz na região".

A ponte estende-se ao longo de 7,19 quilómetros entre as cidades de Tongjiang, no nordeste da China, e de Nizhneleninskoye, no leste da Rússia.

Está previsto que os dois países sejam também ligados por uma ponte rodoviária construída há três anos, cuja inauguração tem sido sucessivamente adiada, a ultima vez, por causa da pandemia.