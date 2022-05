Incêndios e tornados estão a ameaçar o sul dos EUA

Nos EUA, o estado do Novo México está a arder e outros cinco estados no sul do país estão a atravessar tempestades que deixam rasto de destruição.

Um incêndi está a consumir milhares de hectares no estado do Novo México. Seis mil pessoas foram deslocadas e as autoridades temem que o fogo ultrapasse o estado do Arizona e chegue à cidade de Las Vegas, no estado do Nevada.

Também no sul do país, estão a ser registadas tempestades de ventos fortes em cinco estados. O norte do Texas está novamente em alerta de tornado.

Foram registadas tempestades fortes durante a noite desta quarta-feira em partes do Texas, Oklahoma, Louisiana, Arkansas, Missouri e Illinois.

Em algumas cidades de Oklahoma e do Texas os telhados das casas sofreram vários danos.

Um funcionário do departamento da polícia no condado de Wilbarger, Texas, disse ao weather.com que houve "danos estruturais" na cidade de Lockett, na fronteira de Oklahoma, a cerca de 80 quilómetros a noroeste de Wichita Falls.

Também em Oklahoma, vários prédios foram destruídos e as ruas ficaram cheias de detritos depois de um tornado atingir Seminole.