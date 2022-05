Seis meses depois de se estrear na Liga norte-americana de Basquetebol, Neemias Queta diz que jogar com os melhores desportistas da atualidade é a melhor forma de evoluir.

“Treinar todos os dias com jogadores tão bons, faz sair o melhor de mim, ajuda-me. Cada dia, tenho uma oportunidade de jogar melhor e contra os melhores do mundo. Só me ajuda a melhorar”, afirmou à Lusa, numa iniciativa promovida por uma casa de apostas ‘online’, no porto de Lisboa.

Com 22 anos, o primeiro português a fazer parte do principal campeonato de basquetebol do mundo acredita que abriu portas para para os colegas de Portugal.

“É continuar a trabalhar para que, no futuro, possamos ter mais portugueses na NBA e continuar a evoluir no basquetebol, para que seja um dos desportos que marque o país”, frisou o atleta, que se iniciou no Barreirense, da cidade onde nasceu, e no Benfica.

Na época de ‘rookie’, Neemias Queta entrou em campo 119 minutos com a camisola dos Sacramento Kings. A experiência de jogar com ídolos como LeBron James não intimida o português.

“É uma sensação diferente jogar com uma pessoa que sempre gostei de ver jogar. Sempre foi um dos meus jogadores favoritos, mas, a partir do momento em que estamos dentro de campo, passa a ser a competitividade de sempre. É um jogador rival, quero jogar contra ele e levar a melhor”, sublinhou o jovem jogador.

The Portuguese King protecting the rim 🙅‍♂️🇵🇹 Neemias Queta | #SacramentoProud Posted by Sacramento Kings on Saturday, April 9, 2022

Um dos principais objetivos de Queta é a conquista do prémio de Defesa do Ano na NBA. Em relação à seleção nacional, quer muito ajudar a equipa que considera ter todas as condições para, num futuro a médio ou longo prazo, realizar bons campeonatos europeus”.