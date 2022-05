Intensos combates no Donbass

A região do Donbass, no leste da Ucrânia, tem sido palco, nas últimas horas, de intensos combates entre as forças ucranianas e as forças invasores russas.

Kiev anunciou ter destruído uma ponte sobre o rio Siverskyi Donets e de ter destruído ou danificado vários veículos blindados russos.

Uma informação que foi, já, confirmada pelo Ministério da Defesa do Reino Unido que adiantou, ainda, que a operação ilustra bem a pressão sob a qual estão os comandantes russos no leste ucraniano.

Segundo uma fonte militar dos Estados Unidos da América, citado pelas agências de notícias internacionais, os russos estão a concentrar as operações na região do Donbass, mas continuam sem conseguir avanços significativos.

Entretanto, o Governo de Kiev continua a tentar retirar civis e militares da cidade portuária de Mariupol.

O presidente ucraniano assegurou que pretende retirar todas as pessoas que ainda permanecem na fábrica de aço Azovstal. Volodymyr Zelenskyy sublinhou, no entanto, que "estão em curso conversações muito difíceis sobre a próxima fase da missão de evacuação, a retirada dos feridos graves, dos médicos... São muitas pessoas. É claro que se está a fazer tudo para retirar todos os outros, todos os soldados. Foram envolvidas nas conversações todas as pessoas no mundo que podem ser mediadores mais influentes".

Na região de Kharkiv, as forças ucranianas estão a obrigar as forças invasoras a recuar.

Os russos não conseguiram passar da periferia da segunda maior cidade da Ucrânia e perderam o controlo de mais de mil pequenas localidades nas últimas horas.

Kiev assegura que Kharkiv está, para já, fora do alcance da artilharia russa.

Segundo as Nações Unidas, desde o início da invasão russa, a 24 de fevereiro, morreram já 3573 civis, 241 eram crianças.