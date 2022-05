Scott Morrison perde eleições na Austrália

Os trabalhistasvenceram este sábado as legislativas da Austrália e disseram que os eleitores votaram pela mudança, depois de nove anos com um governo conservador. Anthony Albanese não tem assegurada a maioria e talvez precise do apoio de independentes centrados no clima ou dos Verdes para formar governo.

No discurso de vitória, Albanese prometeu transformar o país numa "superpotência" das energias renováveis e agradeceu aos eleitores a oportunidade de liderar o governo do país.

Scott Morrison, o atual primeiro-ministro, admitiu a derrota e anunciou que vai demitir-se da liderança do Partido Liberal. Disse que deixa o governo “depois de assegurar as fronteiras do país e de restaurar as defesas da nação".

Na próxima terça-feira, Anthony Albanese vai encontrar-se, em Tóquio, com o presidente Joe Biden e com os primeiros-ministros Narendra Modi e Fumio Kishida. O encontro acontece no âmbito do Quad, o grupo que reúne a Austrália, Japão, Índia e os Estados Unidos.