A economia na Rússia, e, em geral, na nossa União, não está apenas a ganhar força, mas a ganhar força com intensidade inesperada - inesperada para "eles", nós estávamos à espera disso, agora é o momento das oportunidades. E eles - o Ocidente - sem se aperceberem, (com as sanções) levaram-nos a prestar mais atenção à nossa própria economia. Identificámos - através do nosso governo, que seguiu as nossas instruções - as principais áreas a desenvolver para substituir compensar as importações perdidas.