Chuvas torrenciais no nordeste do Brasil

Chuvas torrenciais em Pernambuco, no nordeste do Brasil não param de cair desde terça-feira e deixaram mais de 50 mortos e outros 56 desaparecidos. São estes os últimos números do governo brasileiro, actualizados neste domingo. As fortes chuvas também obrigaram quase mil pessoas a fugir de casa devido às inundações e deslizamentos de terra.

Segundo os meteorologistas, as fortes chuvas que afetam Pernambuco e outros quatro estados do nordeste em menor escala, são o resultado de um fenómeno típico desta estação, denomidado "ondas de leste", que são áreas de "perturbação atmosférica" que se deslocam do continente africano para a região costeira brasileira.

O Instituto Nacional de Meteorologia mantém o "alerta vermelho" em Pernambuco - o nível de alerta mais elevado para cheias e deslizamentos de terra. Entre a noite de sexta e a manhã de sábado, o volume de chuvas correspondeu a mais de 70% da previsão para todo o mês de maio na cidade. A Agência Pernambucana de Águas e Clima disse que a situação pode piorar já que as chuvas devem continuar nas próximas 24 horas.