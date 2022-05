Reino Unido experimenta semana de trabalho de quatro dias

Trabalhar menos e ganhar o mesmo. A partir do dia 1 de junho, o Reino Unido vai fazer a experiência de uma semana de quatro dias de trabalho - um dia extra de folga por semana, sem redução no salário. Três mil funcionários de 60 empresas britânicas vão participar neste projeto piloto, com a duração de 6 meses, intitulado "4 Day Week Global" e descrito como o maior do mundo.

Pretende ajudar as empresas na transição para uma semana de quatro dias sem sacrificar lucros. Foram feitos testes semelhantes em Espanha, na Islândia, Estados Unidos e Canadá. Austrália e Nova Zelândia também entram na experiência a partir de agosto.

A ideia é uma maior autonomia e horários de trabalho mais flexíveis no mercado de trabalho - e a experiência de teletrabalho dos últimos anos de pandemia provou que esta ideia é possível. No entanto, especialistas preferem conter as expectativas em relação à manutenção dos níveis de crescimento da economia.

Trata-se de um teste gigantesco no Reino Unido que dá as boas-vindas a um dia de folga extra - com uma semana laboral mais curta para uma maior produtividade.