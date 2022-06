Balanço de incêndio no Bangladesh agrava-se

O balanço mortal do incêndio que devastou um depósito de contentores no principal porto do Bangladesh, Chittagong, agravou-se e é agora de pelo menos 49 mortos, incluindo nove bombeiros, e mais de cem feridos. Segundo as autoridades, os bombeiros não estavam ao corrente da presença de químicos nos contentores e estavam a combater as chamas quando começaram as explosões. Vários contentores continham água oxigenada, o que ajudou a espalhar o fogo, que entretanto já está controlado.

Este é mais um incidente a levantar questões sobre a segurança no trabalho neste país da Ásia. Um relatório de 2020 da Organização Internacional do Trabalho diz que as condições de segurança, no Bangladesh, estão ainda numa fase embrionária. O armazém pertencia a um consórcio do Bangladesh e dos Países Baixos.