Jens Stoltenberg esteve este domingo na Finlândia, onde disse, a propósito da adesão do país à NATO que "as preocupações da Turquia com a segurança são legítimas".

O secretário-geral da NATO falava numa conferência de imprensa depois do encontro com o presidente, Sauli Niinistö.

"A adesão da Finlândia e da Suécia à NATO reforçaria ainda mais a região nórdica da nossa aliança. E agora os aliados estão a considerar os próximos passos no seu caminho para a NATO. Temos de abordar as preocupações de segurança de todos os aliados, incluindo as preocupações turcas sobre o grupo terrorista PKK (Partido dos Trabalhadores do Curdistão) ", disse.

Tendo-se dito anteriormente surpreendido pela posição da Turquia, o presidente finlandês, Sauli Niinistö, diz que o seu país leva a sério as preocupações turcas, e dirigiu o recado para Erdogan:

O secretário-geral da NATO estará na Suécia esta segunda-feira, para reuniões com a primeira-ministra, Magdalena Andersson.

A Turquia não concorda com a adesão da Finlândia e da Suécia à NATO, e invoca o apoio dos países nórdicos ao braço sírio do PKK, o movimento insurgente classificado como terrorista, que opera na Turquia há quase quatro décadas.

Stoltenberg pretende limar as arestas até à próxima cimeira da NATO, a 29 e 30 de junho em Espanha, encontro considerado crucial para o caminho dos dois países até à Aliança Atlântica.