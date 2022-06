ESA consegue mapa da Via Láctea mais detalhado de sempre

É o mapa das estrelas mais detalhado e mais preciso alguma vez conseguido: Graças às observações do observatório Gaia, os cientistas da Agência Espacial Europeia (ESA) conseguiram agora compilar um catálogo de cerca de dois mil milhões de corpos celestes, com uma precisão extrema no que toca às distâncias. Os cientistas percebem agora melhor também como são as estrelas por dentro.

Timo Prusti, cientista a trabalhar no projeto, explica: "O que estamos a detetar é que há pequenas oscilações que nos dão informações muito interessantes sobre o interior das estrelas e ajudam a perceber melhor a estrutura interna, o que podemos acompahar com modelos teóricos. Esse é um passo muito importante para compreender a física estelar".

Com estas descobertas feitas pelo Gaia, os cientistas envolvidos no projeto esperam conhecer melhor a evolução da Via Láctea, a nossa galáxia, ao longo dos quatro mil milhões de anos de história que se pensa ter.