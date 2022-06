Sismo no leste do Afeganistão faz quase mil mortos

Pelo menos 920 pessoas morreram e 610 ficaram feridas na sequência de um sismo no Afeganistão, que se sentiu primeiras horas da madrugada desta quarta-feira.

O balanço foi atualizado, esta manhã, por Mawlawi Sharafuddin Muslim, ministro-adjunto do Estado afegão com a pasta da Gestão de Desastres e Emergências no país, após informações prévias darem conta de 250 mortes.

O terramoto, de magnitude de 6,1 na escala de Richter, abalou a província de Paktika, no leste do país e, de acordo com a agência sismológica europeia (EMSC), foi sentido num raio de 500 quilómetros, com as ondas de choque a chegar à Índia e ao Paquistão.

O número de vítimas mortais e de feridos está ainda a ser avaliado, podendo aumentar nas próximas horas.

Com receio de uma catástrofe humanitária, as autoridades apelam às organizações de ajuda humanitária para que enviem equipas para a região. A tarefa pode, no entanto, revelar-se complicada, devido à retirada das agências internacionais do país, ano passado, após a tomada de posse do governo talibã.