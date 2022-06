Capitólio: Trump sabia que manifestantes estavam armados

A antiga assessora da Casa Branca, Cassidy Hutchinson afirmou que o ex-presidente Donald Trump sabia que os manifestantes que protagonizaram uma tentativa de ocupação do Capitólio, no dia 6 de janeiro de 2021, estavam armados.

Perante o Comité do Congresso que investiga o caso, Hutchinson afirmou que recorrendo a vários palavrões, Trump deu instruções à sua equipa, para que retirassem os detetores de metal, chamados de "mags" e os deixassem avançar.

" Estava nas proximidades de uma conversa em que ouvi o presidente dizer algo no sentido de: 'sabe, não me interessa que eles tenham armas. Eles não estão aqui para me magoar. Tirem os mags daqui. Deixem o meu povo entrar. Podem marchar até ao Capitólio a partir daqui. Deixem o povo entrar. Tirem os mags daqui", referiu num depoimento gravado.

A ex-assessora relatou várias conversas que teve como o seu chefe Mark Meadows, que a fez crer que a violência do dia seis já seria esperada.

"Voltei ao nosso escritório e encontrei o Sr. Meadows no escritório dele no sofá. Ele estava olhar para o telemóvel. Lembro-me de encostar-me à porta e dizer, acabei de ter uma conversa interessante com o Rudy (Giuliani), Mark, parece que vamos ao Capitólio. Ele não tirou os olhos do telemóvel e disse algo no sentido de, há muita coisa a acontecer, Cass, mas não sei se as coisas poderão ficar mesmo muito más no dia 6 de janeiro", disse.

De acordo com Cassidy Hutchinson, Donald Trump terá tentado assumir o controlo da limusine presidencial onde seguia para poder juntar-se aos manifestantes, após o discurso inflado onde lançou acusações infundados onde acusou os democratas de terem cometido fraude eleitoral em 2020 e encorajou os seus apoiantes a marchar em direção ao Capitólio.