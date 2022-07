Boris Johnson anuncia demissão

Chegou ao fim a era Boris Johnson: o primeiro-ministro britânico não resistiu à vaga de demissões no seio do governo e anunciou a demissão, ao contrário do que afirmava ontem. Mas não sem condições. Embora saia imediatamente da liderança conservadora, quer manter-se como chefe do executivo até os Tories nomearem um novo líder, o que deverá acontecer no congresso em outubro. Um cenário já rejeitado por vários elementos do próprio partido, para não falar da oposição.

O princípio do fim aconteceu na terça-feira, quando dois pesos-pesados do governo bateram com a porta, o ministro das Finanças, Rishi Sunak, e o ministro da Saúde, Sajid Javid. Seguiram mais de meia centena de demissões em apenas 24 horas, com destaque para o recém-nomeado responsável pela pasta das Finanças, Nadim Zahawi, o que terá sido a gota de água para a sobrevivência de Johnson.

Numa carta enviada, esta quarta-feira, ao chefe do governo, Zahawi expôs por que considerava a atual situação "insustentável" para Boris Johnson se manter na liderança dos conservadores e recomenda ao líder do executivo que "saia com dignidade".

A série de escândalos em torno de Johnson passou por vários capítulos, incluindo as festas ilegais durante a pandemia e a alegada proteção a Chris Pincher, um responsável conservador acusado sucessivamente de assédios sexuais. Downing Street dizia que Johnson não estava a par das acusações, mas acabou por assumir que estava.