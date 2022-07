Temperaturas perto dos máximos em Portugal

Não se bateram recordes, mas foi por muito pouco...

A onda de calor que se faz sentir em Portugal levou os termómetros subirem até aos 46,3°C na Lousã, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Exatamente um grau menos do que se marcou na Amareleja, no dia 1 de agosto de 2003. O valor mais elevado, alguma vez registado no país.

Mesmo assim, este dia 13 de julho foi bastante quente. Em Santarém a temperatura ultrapassou os 46 ºC, Amareleja, Mora, Alvega, Reguengos tiveram mais de 45°C.

O IPMA informou que mais de 50 estações meteorológicas registaram temperaturas máximas entre os 40ºC e os 45ºC.

Em comunicado, o IPMA informou que as temperaturas superiores a 40ºC vão manter-se, esta quinta-feira, "em grande parte do território" continental com "exceção de alguns locais do litoral", onde a temperatura começa a descer a partir de sexta-feira.