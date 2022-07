Submarinos russos atacam cidade de Vinnytsia no centro da Ucrânia

A Ucrânia descreve o ataque das forças russas a Vynytsia como "um ato de terrorismo aberto" contra civis. De acordo com as autoridades locais, os bombardeamentos atingiram um edifício de escritórios, assim como o parque de estacionamento do prédio e outros imóveis nas zonas circundantes. O número de mortos aumentou para mais de vinte e contam-se mais de 100 feridos

O exército ucraniano adianta que submarinos russos dispararam três mísseis a partir do Mar Negro. O ataque teve lugar aquando da abertura de uma conferência internacional sobre os crimes de guerra cometidos na Ucrânia, em Haia.

Em relação a este crime, à agressão russa contra a Ucrânia, é necessário um tribunal especial. Um tribunal que garanta a punição justa e legal aos que deram início a esta história de catástrofe e tragédia, que se transformou na maior guerra na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Volodymyr Zelenskyy Presidente da Ucrânia

Vinnytsia é uma das maiores cidades da Ucrânia, com uma população de 370 mil habitantes e fica a 268 quilómetros da capital Kiev. Milhares de pessoas fugiram para Vinnytsia, vindas do leste do país, onde as tropas russas concentraram a ofensiva.