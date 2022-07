O presidente russo, Vladimir Putin, e o seu homólogo turco, Recep Tayyip Erdoğan, reúnem-se, esta terça-feira, em Teerão para discutir a exportação de cereais ucranianos.

Putin viaja para Teerão para se encontrar com Erdoğan e com o presidente iraniano, Ebrahim Raisi, como parte do chamado processo Astana das conversações relacionadas com a Síria.

As negociações entre a Rússia, Ucrânia, Turquia, e as Nações Unidas estão alegadamente próximas de um acordo, que deverá ser assinado no final desta semana, para retomar o transporte de cereais da Ucrânia através do Mar Negro.

"Não vamos desistir, sentirmo-nos perdidos ou, como alguns dos nossos bem intencionados predizem, recuar décadas. Pelo contrário, perante as enormes dificuldades que enfrentamos, estamos a procurar efetivamente, novas soluções," declarou o presidente da Federação Russa, Vladimir Putin.

Na Ucrânia, durante a noite, bairros residenciais da cidade de Kharkiv foram alvo de bombardeamentos russos. As Forças russas também bombardearam a cidade de Toretsk no leste do pais. As autoridades ucranianas relataram, igualmente, intensos ataques nocturnos russos na região de Sumy, no norte da Ucrânia, onde 150 bombas terão sido lançadas.

As tropas russas intensificaram os ataques com artilharia pesada, mísseis, morteiros e granadas, segundo o portal ucraniano Ukrinform, que cita o comando militar da região.

Por seu lado, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, está apostado em continuar a trabalhar sobre os Serviços de Segurança da Ucrânia.

"Há mais uma importante notícia sobre o Serviço de Segurança da Ucrânia. Está a decorrer uma revisão do pessoal do serviço está a ter lugar. A questão do despedimento de 28 funcionários está a ser considerada. Estão em questão direcções diferentes. Mas as razões são semelhantes - resultados de desempenho insatisfatórios," explicou o presidente Volodymyr Zelensky

A primeira-dama da Ucrânia, Olena Zelenska, encontrou-se com o Secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, na segunda-feira, ao iniciar uma série de contactos de alto nível em Washington que incluirá uma sessão com a homóloga norte-americana Jill Biden.