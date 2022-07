Cabe agora aos membros do Partido Conservador britânico escolher entre Rishi Sunak e Liz Truss quem será o novo líder.

A dupla chegou ao escrutínio final após a última ronda de votação dos colegas parlamentares conservadores.

"O número de votos expressos para cada candidato é o seguinte: Mordaunt, 105, Sunak 137, Truss 113", anunciou o líder parlamentar do Partido Conservador britânico, Sir Graham Brady.

Ambos já declararam a pretensão de se tornarem líderes do partido e, dado de que os Conservadores estão no governo, ocuparem o lugar de primeiro-ministro do Reino Unido.

"Ajudei este país a passar por um período incrivelmente difícil nos últimos dois anos. Certifiquei-me de apoiar aqueles que precisam da nossa ajuda em cada etapa com intervenções como a licença de trabalho. É isso que as pessoas podem esperar de mim daqui para frente," declarou o candidato a líder dos_tories_Rishi Sunak, ex- ministro das Finanças do Reino Unido.

"Eu sou a pessoa que pode entrar no número 10 (Downing Street), posso começar a correr e posso fazer as coisas acontecerem," afirmou a candidata a líder do Partido Conservador, Liz Truss, ministra dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido

A corrida já produziu disputas partidárias amargas, mas, na realidade, ambos são de centro-direita, preferem impostos mais baixos, um estado menor e são pró Brext.

Agora cabe aos 160 mil membros do Partido Conservador decidir. O resultado será anunciado em 5 de setembro.

Por seu lado, o primeiro-ministro demissionário, Boris Johnson, fez aquela que, muito provavelmente, será a sua ultima intervenção no Parlamento, antes de deixar o poder em setembro, e terminou de forma original:

"Sr. Speaker, eu quero agradecer a todos aqui e hasta la vista, baby."