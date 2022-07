Centenas de manifestantes invadem parlamento do Iraque

Centenas de manifestantes invadiram, esta quarta-feira, as instalações do parlamento iraquiano, em protesto contra a nomeação de Mohammed al-Sudani como primeiro-ministro.

A nomeação partiu da coligação Quadro de Coordenação, liderada pelos partidos xiitas, apoiados pelo Irão.

Os manifestantes são, na maioria, seguidores do influente clérigo, Muqtada al Sadr, que recentemente se retirou do processo político apesar de ter ganho o maior número de lugares nas eleições federais de outubro.

Nenhum deputado se encontrava no interior do parlamento. Havia apenas forças de segurança dentro do edifício e pareciam permitir a entrada dos manifestantes com relativa facilidade, segundo jornalistas no local.

A polícia de choque utilizou canhões de água para repelir os manifestantes que derrubavam as paredes de cimento, mas muitos violaram os portões para a zona, que abriga edifícios do governo e embaixadas estrangeiras.

Os manifestantes desceram a rua principal da Zona Verde, com dezenas de pessoas a juntarem-se no exterior das portas do edifício do parlamento.