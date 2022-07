Final do Europeu de Futebol Feminino

Em Londres está tudo preparado para a final do Campeonato da Europa de futebol feminino.

A Inglaterra sonha com um primeiro grande troféu e a Alemanha quer regressar aos tempos de glória. A final está marcada para este domingo, às seis da tarde, no estádio de Wembley.

As inglesas marcaram 20 golos e sofreram apenas um. O facto de jogarem em casa talvez as torne favoritas, depois das desilusões na semifinal no último Euro e nos dois últimos Campeonatos do Mundo.

Do outro lado do Atlântico, haverá uma Alemanha ressurgente que tem um historial impressionante. Saíu de um "grupo de morte" com a Espanha e a Dinamarca, foi oito vezes campeã da Europa, incluindo seis de seguida entre 1995 e 2013, e tem o benefício da sua experiência.

O Euro 2022 tem atraído multidões num ano em que o futebol feminino já estabeleceu novas marcas históricas. No dia 6 de julho, quase 69 mil pessoas lotaram o Old Trafford para a partida de abertura e para verem a equipa anfitriã vencer a Áustria por 1-0. Foi um recorde para um jogo do Europeu feminino.