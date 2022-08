As temperaturas estão a subir pela terceira vez em França. O país vive uma terceira onda de calor com temperaturas acima dos 30 graus.Em Toulouse, as pessoas tentam refrescar-se e procuram esplanadas com sprays de água fria - colocados para manter os clientes mais confortáveis durante o tempo quente.

Com as temperaturas elevadas eleva-se também o risco de incêndios e vários departamentos franceses estão em estado de alerta. Durante o fim de semana, registaram-se vários incêndios florestais de grande dimensão em território francês. Um deles na região de Gard, no qual quatro bombeiros ficaram feridos, mas que ficou controlado no domingo.

Depois das chamas, os residentes deparam-se agora com devastação que ficou para trás. Em Aubais, arderam, aproximadamente, 370 hectares. Entre os residentes, instalou-se o receio de perder as casas nas chamas.

Em Portugal, entra em vigor nesta terça-feira um estado de alerta especial vermelho nos distritos de Vila Real, Bragança, Guarda e Viseu - devido aos incêndios. De janeiro até à semana passada, foram registados mais de 6.700 fogos em Portugal.